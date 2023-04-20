Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:13

Андерсон Сильва назвал фаворита в бою Нейта Диаса и Джейка Пола

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) считает, что Нейт Диас является фаворитом в боксерском противостоянии с блогером и боксером Джейком Полом.

«Джейк много тренируется. Люди должны уважать все, что он делает, потому что это очень профессионально и целенаправленно.
Очень трудно сказать, кто победит, потому что они оба хорошие бойцы. Нейт более опытен, у него хороший бокс и хорошее кардио. Я уважаю обоих. У Джейка хороший тренер, он очень умный. У Джейка сейчас есть неплохой опыт в боксе, и он учится каждый день.
Но Нейт — это зверь! Когда выходишь на бой с ним, нужно готовиться к войне. Я думаю, что у него больше опыта и он фаворит».

Диас и Пол подерутся 5 августа в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.

0
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люк Рокхолд раскритиковал бокс: «Это по большей части спорт для слабаков»
Новости
RSS RSS
Все новости