Ананян выйдет на бой в США под антивоенный хит

Тренер боксера Петроса Ананяна рассказал, под какую песню боец выйдет на бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, который состоится в Лас-Вегасе 23 февраля. По словам Вели Мамедова, его боец будет идти к рингу под антивоенный хит американского певца в стиле соул Эдвина Старра.

— Я с Петросом очень давно как тренер, — приводит слова Мамедова РЕН ТВ. — Перед дебютным поединком в профессиональном боксе мы затеяли разговор касаемо мелодии на выход. У меня есть одна любимая мелодия — песня Эдвина Старра «War». Кому нужна война? Она во многих американских фильмах, довольно-таки живая песня. Ему понравилось. А так Петрос меломан, во всех направлениях. Он может слушать любую музыку, главное, как она на него влияет. На ринг выходит под Эдвина Старра.

Ананян и Матиас выступят в андеркарте боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера 23 февраля в Лас-Вегасе. 31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.