Амир Хан проговорился о возвращении в бокс Мэнни Пакьяо

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6) рассказал, что бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) планирует вернуться в бокс.

«Сегодня моему другу позвонил Фредди Роуч и сказал: «Слушай, теперь, когда Мэнни Пакьяо проиграл выборы у себя в стране, мы хотим устроить ему выставочный или даже настоящий поединок». Они хотят сделать это в Великобритании.

Знаете, раньше я гонялся за Флойдом Мейвезером и Пакьяо. Эти бои тогда не состоялись и, возможно, не должны состояться сейчас. Я не собираюсь просить их подраться со мной. Я услышал о возвращении Пакьяо и посмеялся над этим. Я даже не хочу говорить об этом, потому что все это хрень собачья».

Пакьяо завершил боксерскую карьеру осенью 2021 года и объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны.

Хан завершил боксерскую карьеру в феврале после поражения британцу Келлу Бруку (40-3) техническим нокаутом в шестом раунде.