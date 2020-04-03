Амир Хан не намерен завершать карьеру и все еще хочет встретиться с Пакиао

Британский боксер Амир Хан дал понять, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время. В будущем он хочет встретиться с Мэнни Пакиао. Ранее в СМИ появилась информация, что Хан раздумывает над уходом из бокса.

— Очевидно, коронавирус порой делает нас странными и заставляет говорить вещи, которые мы не имеем в виду, — цитирует BBC Хана. — Я все еще чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным.

Из-за коронавируса я бы предпочел сперва вернуться в колею до того, как провести бой с соперником уровня Мэнни Пакиао.

Хан провел на профессиональном ринге 39 боев,одержав 34 победы и потерпев 5 поражений.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек