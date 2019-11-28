Амир Хан хочет драться с Мэнни Пакиао

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан намерен провести бой с филиппинским чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао.

— Я просто собираюсь рассмотреть все варианты, так как в полусреднем весе у меня их много, — приводит слова Хана BoxingNews24. — Мне интересен Кит Турман, реванш с Дэнни Гарсией и бой с Шоном Портером. Также можно устроить большой поединок в Британии с Келлом Бруком. Так что на самом деле я не особо сосредоточен именно на Пакиао.