Американский боксер заплатит 800 тысяч долларов женщине, обвинившей его в насилии

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер должен выплатить женщине, которая обвинила его в нападении и насилии, 783 тысячи долларов, сообщает TMZ. Учитывая судебные расходы, Бронеру придется расстаться с 830 тысячами долларов.

Девушка, обратившаяся в суд под именем Кэтрин Ларсон, утверждает, что она сидела на диване, когда к ней подошел Бронер. По словам жертвы, боксер начал душить ее и провел языком по ее шее. Девушка утверждает, что Бронер продолжил прибегать к насилию до тех пор, пока Эдриена не оттащил его друг.

В итоге Ларсон подала иск, в котором сообщила, что в течение нескольких месяцев боролась с посттравматическим стрессовым расстройством. Суд признал вину Бронера и заставил его выплатить внушительную компенсацию. Сам боксер не отрицал своей вины.