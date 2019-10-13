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Американский боксер впал в кому после нокаута в Чикаго

11:42

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express. Во время поединка с соотечественником Чарльзом Конвеллом он два раза побывал в нокдауне, а в десятом раунде был нокаутирован после мощных ударов.

В итоге с ринга Дэя вынесли на носилках и отправили в больницу в бессознательном состоянии. Американцу предстоит операция на головном мозге.

Напомним, что в главном бою вечера бокса в Чикаго украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.

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