Американский боксер грубо бросил вызов Гассиеву

Американский боксер Джаррел Миллер бросил вызов экс-чемпиону IBF и WBA, россиянину Мурату Гассиеву.

«Скоро я буду в России! Я слышал про Гассиева. Парень, я слежу за тобой, готовь задницу, потому что Большой мальчик вернулся! Он вернулся!» — заявил Миллер в видеообращении.

27-летний Гассиев 31 октября в Сочи дебютирует в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.