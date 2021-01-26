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Американский боксер Флойд Мейвезер показал фото с водкой и черной икрой

21:47
Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram новую сторис. 43-летний американец показал подписчикам фото с черной икрой, блинами и водкой.

На фотографии Мейвезер ложкой намазывает блин икрой. Рядом стоят два стакана, наполненных прозрачной жидкостью.

Свой последний бой американец провел в 2017 году. Тогда Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора, для которого это был дебют в боксе.

Мейвезер является бронзовым призером Олимпийских игр-1996 в Атланте (США). Ему принадлежит рекорд 50-0 в профессиональном боксе.

Сторис Флойда Мейвезера. Фото Instagram
Сторис Флойда Мейвезера. Фото Instagram

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