Американский боксер Флойд Мейвезер показал фото с водкой и черной икрой
21:47
Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram новую сторис. 43-летний американец показал подписчикам фото с черной икрой, блинами и водкой.
На фотографии Мейвезер ложкой намазывает блин икрой. Рядом стоят два стакана, наполненных прозрачной жидкостью.
Свой последний бой американец провел в 2017 году. Тогда Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора, для которого это был дебют в боксе.
Мейвезер является бронзовым призером Олимпийских игр-1996 в Атланте (США). Ему принадлежит рекорд 50-0 в профессиональном боксе.
Сторис Флойда Мейвезера. Фото Instagram
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