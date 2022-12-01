Джермелл Чарло: «Этот придурок Цзю уже достал всех своим базаром»

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) уверен, что он нокаутирует Тима Цзю (21-0).

«Чувак, приберегу для тебя один из своих самых зрелищных нокаутов, — сказал Чарло FightHype. — Этот придурок бегает, суетится, уже достал всех своим базаром. Ты уже выглядишь полным идиотом, говоря про меня всякое. Какое у тебя будет оправдание после боя? Сделаешь вид, что это не твой базар, а звук от ботинка?»

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.