Американец Чарло стал абсолютным чемпионом мира

Американец Джермелл Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо техническим нокаутом в 10-м раунде.

Чарло защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Кастаньо.

В послужном списке 31-летнего Чарло 35 побед (19 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Он в третий раз защитил пояс WBC и во второй — IBF и WBA. Также американец владел титулом WBC в 2016-2018 годах, трижды его защитив.