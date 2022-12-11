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11 декабря, 22:46

Амазарян одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Линаресом

Иван Шитик
Корреспондент
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В Екатеринбурге в со-главном событии вечера бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions российским легковес с армянскими корнями Жора Амазарян одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в трех весовых категориях венесуэльцем Хорхе Линаресом.

10-раундовый поединок в легком весе завершился победой Амазаряна единогласным решением судей (98:92, 96:94, 99:91).

Для 37-летнего Линареса восьмым в профессиональной карьере при 47 победах.

26-летний Амазарян одержал 13-ю победу при трех поражениях и двух ничьих.

Бокс
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