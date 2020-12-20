Альварес заявил, что готов провести третий бой против Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов провести третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина.

«Я ни от кого не бегаю. Я всегда дрался с лучшими. Если Головкин примет вызов, то я выйду против него. Я покажу миру, что дерусь только с лучшими», — приводит Essentially Sports слова Альвареса.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой Альвареса и Головкина, который завершился ничьей. Во втором поединке в сентябре 2018 года победу одержал Альварес. По информации The Athletic, третий бой Альварес — Головкин может состояться в мае 2021 года.

Головкин провел свой последний поединок 18 декабря, победив поляка Камила Шеремету и защитив титул чемпиона мира по версии IBF. Сегодня, 20 декабря Альварес победил британца Каллума Смита и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC Diamond.