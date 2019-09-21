Альварес рассказал, почему снова не захотел драться с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес объяснил, почему не выбрал в соперники экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

— Не вижу в нем своего соперника. Я два раза побеждал его. Я всегда готов пойти на риск, Головкин — нет, — приводит слова мексиканца Boxing Scene.

Именно поэтому я поднимаюсь на две весовые категории вверх для боя с Ковалевым. У меня есть мотивация: взять титул в четвертой весовой категории.

Альварес дважды проводил поединки с Головкиным. Первый бой завершился вничью, а в реванше мексиканец победил решением судей.

Свой следующий бой Канело проведет 2 ноября в Лас-Вегасе против Сергея Ковалева. На кону будет стоять пояс WBO в полутяжелом весе.