Альварес прокомментировал драку с Плантом: «Не нужно говорить о моей маме»

Мексиканец Канело Альварес прокомментировал драку с американцем Калебом Плантом во время пресс-конференции по поводу боя. 6 ноября они проведут поединок за звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.

Боксеры долго смотрели друг на друга, а затем Альварес толкнул Планта в грудь. Завязалась драка, в результате которой Плант истекал кровью из раны под правым глазом.

«Не нужно говорить о моей маме», — написал Альварес в Twitter.

Don't talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

Напомним, Плант является обладателем титула IBF в суперсреднем весе, а Альварес — чемпионом WBA, WBC и WBO.