Альварес прокомментировал драку с Плантом: «Не нужно говорить о моей маме»
01:32
Мексиканец Канело Альварес прокомментировал драку с американцем Калебом Плантом во время пресс-конференции по поводу боя. 6 ноября они проведут поединок за звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.
Боксеры долго смотрели друг на друга, а затем Альварес толкнул Планта в грудь. Завязалась драка, в результате которой Плант истекал кровью из раны под правым глазом.
«Не нужно говорить о моей маме», — написал Альварес в Twitter.
Напомним, Плант является обладателем титула IBF в суперсреднем весе, а Альварес — чемпионом WBA, WBC и WBO.
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