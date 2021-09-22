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Альварес прокомментировал драку с Плантом: «Не нужно говорить о моей маме»

01:32

Мексиканец Канело Альварес прокомментировал драку с американцем Калебом Плантом во время пресс-конференции по поводу боя. 6 ноября они проведут поединок за звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.

Боксеры долго смотрели друг на друга, а затем Альварес толкнул Планта в грудь. Завязалась драка, в результате которой Плант истекал кровью из раны под правым глазом.

«Не нужно говорить о моей маме», — написал Альварес в Twitter.

Напомним, Плант является обладателем титула IBF в суперсреднем весе, а Альварес — чемпионом WBA, WBC и WBO.

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Евгений Козинов все материалы автора

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