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Сауль Альварес: «Я проиграл, но я приму это поражение как мужчина»

Суаль Альварес заявил, что принял поражение от Бивола как мужчина
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Дмитрий Бивол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2), выступая перед болельщиками, заявил, что сильно рисковал, принимая вызов против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0), но не жалеет об этом.

«Уверяю вас, что я не чувствую боли после поединка. Но вот мое сердце очень болит, — сказал мексиканец на видео, опубликованном на YouTube-канале Fight Hub TV. — В этой жизни кто не рискует и не принимает новые вызовы, тот ничего не добивается. Тот, кто боится, обречен стать никем. В этот раз я проиграл, но я приму поражение как мужчина. Нужно иметь яйца, чтобы согласится на такой бой. Это сделает меня сильнее. Подождите, и вы увидите, что будет дальше».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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