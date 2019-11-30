Альварес отказался от чемпионского пояса WBA

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полусреднем весе, сообщает в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Титул WBA (Regular) теперь могут разыграть обладатель второстепенного пояса WBA (Gold) Леннокс Аллен из Гайаны и бывший «временный» чемпион WBA Джон Райдер из Великобритании. Победитель боя затем должен стать обязательным претендентом для чемпиона WBA (Super) Каллума Смита.

При этом Смит 23 ноября во второй раз защитил титул, победив решением судей Райдера.

Сейчас Альварес владеет титулами WBC (Franchise) и WBA в среднем весе и WBO в полутяжелом. Пояс WBO мексиканец завоевал 2 ноября после победы нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым.