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Альварес опубликовал в Twitter видео того, как он нокаутировал Ковалева

09:52
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Мексиканский боксер Сауль Альварес разместил в Twitter видеозапись нокаутирующего удара в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым.

У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

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