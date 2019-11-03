Альварес опубликовал в Twitter видео того, как он нокаутировал Ковалева

Мексиканский боксер Сауль Альварес разместил в Twitter видеозапись нокаутирующего удара в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым.

У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

4 X WORLD CHAMPION ??? pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.