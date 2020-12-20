Альварес нанес в два раза больше точных ударов, чем Смит
11:09
В воскресенье Сауль Альварес единогласным решением судей победил Каллума Смита в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC Diamond во втором среднем весе.
Всего мексиканец выбросил 494 удара, из которых 214 пришлись в цель. Смит бил чаще — 539 ударов, но из них точными оказались 99.
Также Канело выбросил больше точных джебов — 88 против 44, при этом ни разу не попал по корпусу оппонента. Солидное преимущество Альвареса было и по части точных силовых ударов — 126 против 55.
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