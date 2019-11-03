Альварес лидировал по очкам на момент остановки боя с Ковалевым

Журналист BoxingScene Кори Эрдман в своем Twitter опубликовал фото с судейскими оценками поединка Сауль Альварес — Сергей Ковалев.

На фото видно, что двое судей на момент остановки боя отдавали победу Альваресу — он лидировал по очкам 96-94. По мнению третьего судьи, счет к тому моменту был ничейным — 95-95. «Канело» нокаутировал своего соперника в 11-м раунде.

Scorecards at the time of the Canelo-Kovalev KO: pic.twitter.com/s7o6npauVO — Corey Erdman (@corey_erdman) November 3, 2019

У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.