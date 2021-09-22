Альварес и Плант устроили драку на пресс-конференции. Видео
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Мексиканец Канело Альварес и американец Калеб Плант устроили потасовку во время пресс-конференции по поводу боя, который состоится 6 ноября. Они проведут поединок за звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.
После того, как оба боксера долго смотрели друг на друга, Альварес толкнул Планта в грудь, а в ответ посыпались удары. Потасовка превратилась в драку, поэтому службе безопасности пришлось вмешаться. В результате драки Плант истекал кровью из раны под правым глазом.
Напомним, Плант является обладателем титула IBF в суперсреднем весе, а Альварес — чемпионом WBA, WBC и WBO.
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