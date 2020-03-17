Альварес и Головкин договорились провести третий поединок

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин договорились провести третий поединок, информирует The Athletic. Пока речь идет об устном соглашении. Бой должен пройти 12 сентября в Далласе (США).

Напомним, что перввй поединок между ними в 2017 году завершился ничьей. Во втором поединке в 2018 году Головкин проиграл мексиканцу и лишился чемпионских титулов WBA и WBC.

После этого Головкин одержал две победы. В последнем бою он победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Всего у 37-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

29-летний Альварес в своем последнем поединке победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева. Всего на его счету 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.