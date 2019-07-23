Альварес хочет провести поединок с Ковалевым

Чемпион WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе и регулярный чемпион WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес очень заинтересован в проведении боя с Сергеем Ковалевым. Об этом сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас. Ковалев 24 августа в Челябинске проведет обязательную защиту титула WBO в бою с британцем Энтони Ярдом.

- Переговоры с Саулем Альваресом ведутся очень серьезные. С прямых контактов знаю, что Альварес сам сильно хочет этого боя. И Сергей тоже хочет этот бой, - цитирует "РИА Новости" Климаса. - Но сейчас у нас главная задача - поединок с (Энтони) Ярдом. И не стоит забегать вперед