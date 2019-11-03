Мексиканский боксер Сауль Альварес победил россиянина Сергея Ковалева в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO. Он завоевал чемпионский пояс в четвертой весовой категории — полутяжелом весе.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.