Алоян проведет поединок в декабре в Кемерове

Следующий профессиональный поединок российского боксера Михаила Алояна запланирован на декабрь в Кемерове, информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Алоян вернулся в весовую категорию до 52,1 кг.

Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента россиянин не выходил на ринг. Всего на его счету четыре победы и одно поражение в профессиональном боксе. Он является бронзовым призером Игр-2012, двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства.