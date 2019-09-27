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Алоян проведет поединок в декабре в Кемерове

13:48

Следующий профессиональный поединок российского боксера Михаила Алояна запланирован на декабрь в Кемерове, информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Алоян вернулся в весовую категорию до 52,1 кг.

Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента россиянин не выходил на ринг. Всего на его счету четыре победы и одно поражение в профессиональном боксе. Он является бронзовым призером Игр-2012, двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6937461

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