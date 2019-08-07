Алоян поменял весовую категорию. В декабре он поборется за чемпионский титул WBA

Призер Олимпийских игр россиянин Михаил Алоян сменил весовую категорию, теперь он будет выступать в категории до 51 кг, а не до 54 кг как ранее. Уже в декабре он проведет бой за чемпионский титул WBA.

- В декабре планируем провести бой, на кону будет титул WBA Gold или временный титул чемпиона WBA, - цитирует ТАСС личного тренера спортсмена Эдуарда Кравцова. - Михаил возвращается в свой вес - до 51 кг. Бой пройдет либо в Кемерове, либо в Новосибирске.

Алоян также является двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства.