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Алоян подтвердил бой в Кемерово за титул WBA Gold

10:20

Российский боксер Михаил Алоян 10 декабря в Кемерово проведёт бой с панамцем Роналом Батистой. Об этом россиянин сообщил в Instagram. На кону будет стоять титул WBA Gold в весовой категории до 52 кг.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 и 2013 годов (в весовой категории до 52 кг).

На профессиональном ринге у него пять боев и четыре победы. У Батисты 12 побед и одно поражение.

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