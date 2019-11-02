Алоян подтвердил бой в Кемерово за титул WBA Gold

Российский боксер Михаил Алоян 10 декабря в Кемерово проведёт бой с панамцем Роналом Батистой. Об этом россиянин сообщил в Instagram. На кону будет стоять титул WBA Gold в весовой категории до 52 кг.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 и 2013 годов (в весовой категории до 52 кг).

На профессиональном ринге у него пять боев и четыре победы. У Батисты 12 побед и одно поражение.