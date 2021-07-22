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Алоян победил Йохана на турнире в Москве

22 июля 2021, 23:55
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Российский боксер Михаил Алоян победил танзанийца Мчанья Йохана. Он одержал победу единогласным решением судей. Бой состоялся в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Таким образом, 32-летний Алоян одержал шестую победу на профессиональном ринге при одном поражении. Нокаутов у него пока не было.

Главным событием вечера бокса станет бой за титул WBA Asia в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и немцем Михаэлем Валлишем.

Следить за трансляцией боя Гассиев — Валлиш можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ.

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