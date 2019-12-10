Алоян победил Батисту и завоевал пояс WBA

Российский боксер Михаил Алоян победил панамца Ронала Батисту. Он одержал победу единогласным решением судей. Бой состоялся в Кемерове.

Благодаря этой победе россиянин завоевал пояс WBA Gold во втором наилегчайшем весе. 31-летний Алоян одержал пять побед на профессиональном ринге при одном поражении. Нокаутов у него пока не было.

Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.