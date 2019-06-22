Алоян может вернуться из профессионального бокса в любительский

Россиянин Миша Алоян рассматривает возможность возвращения из профессионального бокса в любительский, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главного тренера сборной России Эдуарда Кравцова. Алоян - бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира. На профессиональном ринге он провел 5 боев и одержал 4 победы. Шестой поединок был намечен на апрель 2019 года, но был перенесен из-за травмы россиянина.

- Сейчас у него полным ходом идет реабилитация, и в августе мы будем четко понимать, что со здоровьем, - сказал Кравцов. - Дай бог, все будет нормально, и мы на ноябрь будем планировать бой. Плюс Миша еще рассматривает возможность возвращения в любительский бокс. Ведь после Олимпиады-2016 у него не было никакой дисквалификации.

Алоян был лишен серебра Игр-2016 из-за положительной допинг-пробы. По словам Кравцова, его участие в чемпионате мира-2019, который пройдет в Екатеринбурге, не рассматривается.

- Однозначно нет. Здесь ситуация следующая: мы смотрим молодых боксеров, - пояснил тренер. - Если они доказывают свою состоятельность, то Миша больше будет ориентироваться на профессиональный бокс. Если ребята не покажут нужного результата, то будет рассматриваться вариант возвращения.