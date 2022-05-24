Алексей Тищенко поделился ожиданиями от первого боя в профессионалах

Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров в любителях 37-летний Алексей Тищенко признался, что он за счет своего опыта и тактических наработок рассчитывает победить экс-чемпиона мира по версии WBA Нехомара Сермено.

«Поживем — увидим. Ринг покажет, — сказал Тищенко на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ». — Я считаю, что провел хороший сбор со сборной командой России. Я не стремлюсь сейчас занимать лидирующие позиции. Понимаю, что мне сейчас сложно за молодежью, особенно в скоростных качествах, угнаться. Но за счет опыта и своих тактических наработок я уверен, что у меня хватит навыков для победы в этом бою. Как говорится, дома и стены помогают. Я уверен, что зал будет меня поддерживать, придавать мне силы, мотивации и энергии, чтобы победить и показать хороший бокс».

Тищенко подерется с Сермено на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.

Тищенко завершил спортивную карьеру в 2011 году из-за проблем с шейным отделом позвоночника. В любительской карьере российский боксер провел 81 поединок, проиграв всего 8 боев.