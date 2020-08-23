Российский боксер Алексей Папин заявил о желании провести реванш против Илунги Макабу из ДР Конго.

В субботу, 22 августа, в Казани Папин (12-1, КО 11) техническим нокаутом в шестом раунде победил Руслана Файфера (25-2, КО 16) и стал обязательным претендентом на чемпионский бой по линии WBC в первом тяжелом весе. В своем предыдущем бою россиянин в августе 2019 года проиграл действующему чемпиону WBC Илунге Макабу.

«Я чувствую себя отлично. Колено меня вообще не беспокоит — я успел пройти полную реабилитацию, — сказал Папин. — Я очень долго ждал боя за возможность поквитаться с Макабу, сейчас мне предоставился такой шанс, и его нельзя было не использовать.

У нас был следующий план на бой: сначала дать сопернику поверить в себя, подойти на нужную дистанцию, поохотиться за ним, а потом включаться. В принципе, я до четвертого раунда не бил правый боковой, а это было домашней заготовкой.

Я старался лишними ударами не травмировать Руслана, но, к сожалению, он отворачивался затылком, и пару раз я попадал. Я доволен тем, что выполнил план на бой и добыл досрочную победу над таким сильным и серьезным соперником, как Руслан. Я его ценю и уважаю как друга, независимо от того, что было в ринге.

Насчет нового боя с Макабу — у нас уже есть заготовки. Прошлая подготовка к поединку с ним проходила в экспресс-режиме. Я уехал на отдых, там мне предложили бой, и я уже в Греции начал готовиться, не имея нужных снарядов. У меня даже перчаток не было с собой: я купил пластырь, заматывал руки и бил мешок по 40 минут. Но по возвращении в Москву я начал полноценную подготовку. В общем, на тот бой повлияли два фактора: был загнан и колено.

Нужно ли Макабу начинать бояться? Бояться вообще никому не нужно. Но хочу передать ему большой привет и сказать: «Илунга Макабу, я иду за тобой! Мой пояс у тебя».