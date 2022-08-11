Усик: «Если бы в 12-м раунде было еще 30 секунд, Джошуа был бы нокаутирован»

Усик заявил, что нокаутировал бы Джошуа в первом бою, будь у него еще немного времени

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) считает, что, будь у него еще немного времени в заключительном раунде первого боя с Энтони Джошуа (26-2), он бы нокаутировал британца.

«Возможно, если бы в 12-м раунде оставалось еще 30 секунд или минута, то Энтони Джошуа был бы нокаутирован. Больше я об этом не думаю, потому что нет смысла гадать. Это в прошлом. Я боксировал 12 раундов и выиграл», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.