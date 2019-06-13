Александр Усик рассказал, почему не хочет драться с Поветкиным. Все дело в политике

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хочет встречаться с россиянином Александром Поветкиным. По словам Усика, причина - политическая окраска боя.

- Промоутеры общались между собой касательно проведения этого боя, но, мне кажется, это сильно переводит все в политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет грязь с обеих сторон – политическая, а не спортивная. Из-за этого не хочется проводить этот поединок, - сказал Усик в ролике на своем YouTube-канале.