Александр Усик о коронавуирусе: «Туалетная бумага и гречка не помогут»

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик поделился мнением о панике во время пандемии коронавируса.

«Выезжайте за город, дышите кислородом. — цитирует Усика Tribuna.com со ссылкой на его прямой эфир в Instagram. — Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана. Улыбайтесь, целуйте жену три раза, ребенка тоже. А главное: улыбайтесь.

Паника бежит вперед нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникуют, то все начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все.

Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если не дай Бог что-то случиться, есть ли решение? Решение придет, нужно ждать своего часа.

Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованны, научились красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и «буцкаем» друг друга за рулон туалетной бумаги. Вот это вся наша цивилизованность".

Ранее стало известно, что украинец должен 23 мая провести в Лондоне поединок с британцем Дереком Чисорой. О возможности его отмены из-за коронавируса информации пока нет.

33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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