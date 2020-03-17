Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик не согласен с тем, что из-за пандемии коронавируса не стоит ходить в храм.

— Самый страшный вирус, которым мы болеем, это грех, — сказал Усик в stories Instagram. Видео опубликовано на Luckypunch.net. — Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья! Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь. И тогда будет все хорошо. На самом деле, если всевышний попустит, то наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет. Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава богу.

Ранее стало известно, что украинец должен 23 мая провести в Лондоне поединок с британцем Дереком Чисорой. О возможности его отмены из-за коронавируса информации пока нет.

33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений.