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Сегодня, 10:24

Александр Усик начал переговоры о бое с Даниелем Дюбуа

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) планирует защитить свои титулы в бою против обязательного претендента Даниеля Дюбуа (19-1). Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил журналисту Майклу Бенсону, что переговоры между Усиком и Дюбуа уже начались.

«Сторона Дюбуа отправила WBA медицинское подтверждение того, что боксер оправился от травмы и может стать следующим обязательным претендентом на титулы чемпиона мира», — написал Бенсон в Twitter.

Усик и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Бокс
Александр Усик
ММА
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