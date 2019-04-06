Александр Усик: "Мой вес в норме. В еде себя не ограничиваю"

Украинский боксер Александр Усик отметил, что не будет специально набирать вес перед боем с Карлосом Такамой. Абсолютный чемпион в полутяжелой категории проведет первый бой в тяжелом весе 25 мая.

- Вес в норме. Вес можно набрать, но это не стоит делать, потому что КПД упадет, а на это не нужно, - приводит Xsport.ua слова Усика. - Чтобы правильно набрать вес, нужен год-два. 1,5 килограмма правильного веса набирается примерно за год. Так что мой вес сейчас – 97-98 килограммов. Сегодня утром был вес 97,1 кг.

В еде я себя не ограничиваю. Если я хочу съесть что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить