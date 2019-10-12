Александр Усик: «Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отметил, что ему безразлично, о чем думает чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Усик дебютирует в тяжелом весе 12 октября. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.

— Мне без разницы, что говорит Уайлдер. Мне все равно, что он думает, — цитирует Усика BoxingScene. — Но мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его голове. Для меня это не имеет особого значения, но мне нравится, что он обо мне говорит.