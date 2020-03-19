Александр Усик: «ММА — это лишнее. Я и так нормально хайпую».
08:05
Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик заявил, что не собирается переходить в ММА.
«Участвовать в смешанных единоборствах — это лишнее. Только ради хайпа, — цитирует Усика Tribuna.com со ссылкой на его прямой эфир в Instagram. — Хотя я и так нормально хайпую сейчас».
Ранее стало известно, что украинец должен 23 мая провести в Лондоне поединок с британцем Дереком Чисорой. О возможности его отмены из-за коронавируса информации пока нет.
33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений
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