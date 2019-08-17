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Александр Усик и Марк Уолберг. Фото

08:45
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик в своем Instagram опубликовал фотографию с известным американским актером Марком Уолбергом.

«Познакомился с голливудским актером, очень позитивным и скромным человеком», — подписал фото Усик.

32-летний Усик провел 16 боев на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). Ранее сообщалось, что поединок украинца против камерунца Карлоса Такама состоится 12 октября в Чикаго на «Винтраст Арене».

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