Александр Усик: «Чисора наносил великолепные удары»

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Дереком Чисорой отдал должное своему сопернику.

«Я год не боксировал, а тут отбоксировал и прямо куражнул, — цитирует Усика Sport.ua. — Я как казак, который вышел куражнуть. Вы видели мою улыбку. Я благодарен Всевышнему за эту победу и что удалось так отбоксировать. Очень рад, что наша команда теперь выдохнет».

Чисора наносил великолепные удары. Мой спарринг-партнер наносил такие же, он меня так гатил на тренировках. Он бил меня беспощадно, и я готов был к этим «бомбам». Благодарен Чисоре за то, что он согласился на этот поединок и устроил такой бой. Я знаю, как тяжело в зале и знаю, как тяжело все это делать».

Украинец победил по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.