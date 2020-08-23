Александр Шлеменко: «Поветкин показал силу русского духа»

Российский боец ММА Александр Шлеменко поздравил с победой боксера Александра Поветкина. Россиянин в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта. Он завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

«В первую очередь, хотел бы всех поздравить, кто болел за Александра, кто поддерживал его, — цитирует Шлеменко «РЕН ТВ». — Александр реально показал силу русского духа. Я очень счастлив за него, очень сильно его поздравляю с тем, что он подарил такой прекрасный праздник всем тем, кто болел за него этим вечером».

40-летний Поветкин одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.