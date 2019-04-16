Александр Поветкин: "От боя с Диллианом Уайтом я не отказывался"

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал заявление британского тяжеловеса Диллиана Уайта о том, что россиянин, якобы, не хочет боксировать с ним в июле этого года в Лондоне.

"Уайт – хороший, известный боксер, первый номер в WBC. Был бы интересный бой. Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Дадут они ответ, что бой будет – я выйду против него, почему нет? Пока интересно и пока получается – надо боксировать с сильными", – приводит слова Поветкина Vsenabox.ru

39-летний Поветкин одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения. В активе 31-летнего Уайта 25 побед (18 нокаутом) и одно поражение.