Александр Поветкин: «Моя форма не хуже, чем была в 35 лет»

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свою форму на этом этапе карьеры. В субботу, 7 декабря, 40-летний россиянин свел вничью бой с Майклом Хантером.

— У меня пока сил хватает, не сказал бы, чтобы моя форма стала хуже, чем была. Я хорошо был готов, не хуже, чем раньше. Другое дело, что у меня с самого начала не задалось что-то, не пошло. Пытался одно делать, не получалось, пытался другое делать — не получалось. Вот с этим буду разбираться. А с точки зрения формы — я чувствую себя не хуже, чем в 35, — сказал Поветкин. (Михаил Потапов)