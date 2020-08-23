Александр Поветкин: «Лучший удар в моей карьере? Может быть»

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после поединка с британцем Диллианом Уайтом. Он нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

«Был ли я уверен после двух нокдаунов, что бой так закончится? Конечно, не был уверен, — сказал Поветкин в эфире канала «РЕН ТВ». Но я нормально чувствую себя. Да, нокдауны были, но все нормально, я хорошо себя чувствую. Был готов к дальнейшему бою. Я смотрел некоторые его бои смотрел и видел, что он пропускает снизу. Я отрабатывал удары слева и справа снизу. Мне повезло, я хорошо попал.

Лучший удар в моей карьере? Может быть. Планы на будущее? Это не от меня зависит. Готов биться с любым. Я хочу поблагодарить своего промоутера Андрея Рябинского и Эдди Хирна за возможность провести этот бой. Хочу еще поблагодарить всех болельщиков, которые верили в меня".