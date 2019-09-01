Александр Поветкин: «Хочется провести бой в России»

Россиянин Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри признался, что хочет провести следующий бой в России. Вчера он победил единогласным решением судей и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

— В целом нормально себя чувствовал, думаю, что это был нормальный бой на данный момент, — цитирует ТАСС Поветкина. — Конечно, хочется провести бой в России, если получится, потому что она — родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер. Боксировать в Великобритании? Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло, болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать.

Опыт бьет молодость. Поветкин победил Фьюри в Лондоне