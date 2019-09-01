Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Александр Поветкин: «Хочется провести бой в России»

06:39
Теги:

Россиянин Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри признался, что хочет провести следующий бой в России. Вчера он победил единогласным решением судей и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

— В целом нормально себя чувствовал, думаю, что это был нормальный бой на данный момент, — цитирует ТАСС Поветкина. — Конечно, хочется провести бой в России, если получится, потому что она — родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер. Боксировать в Великобритании? Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло, болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать.

Опыт бьет молодость. Поветкин победил Фьюри в Лондоне

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6828903

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир