Александр Поветкин: «Готовлюсь к реваншу с Уайтом так же, как к прошлому бою»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал о подготовке к бою с бывшим обладателем пояса Диллианом Уайтом. Поединок состоится 21 ноября.

— Готовлюсь так же, как к прошлому бою с этим соперником. Провел хороший сбор в Кабардино-Балкарии, — сказал Поветкин. — Отлично себя чувствую, сейчас будем тренироваться под Чеховым. По поводу спаррингов точно не знаю пока, вроде в большинстве будут те же партнеры. Будем стараться победить!

— Желаю тебе идти вперед. Саша, я тебя умоляю, не лезь в драку! Не допускай подобных ошибок, — обратился к Поветкину бывший чемпион мира по двум версиям Денис Лебедев. (Сергей Федоров)

Поветкин и Уайт встречались 22 августа, бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.