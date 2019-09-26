Олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы в тяжелом весе Александр Поветкин в интервью «Известиям» назвал Хьюи Фьюри грязным бойцом. Россиянин в начале месяца завоевал пояс WBA International, победив британца.

— Как проходит ваше восстановление после поединка с Хьюи Фьюри?

— Нормально, занимаюсь помаленечку, тренируюсь и жду следующего поединка.

— Насколько сложнее стало восстанавливаться после поединков с возрастом? Или из-за опыта, наоборот, проще?

— Не то чтобы проще... Наверное, с возрастом просто отношение становится другое. Ощущаешь себя более спокойно, уверенно. Не знаю, как в физическом плане, но в моральном мне сейчас точно проще, чем было раньше. В юности всё время не сиделось на месте, хотелось туда-сюда, а сейчас спокойно сидишь на сборах, никуда не вылезаешь. Раньше это было тяжело, а сейчас чувствуешь себя как дома.

— Если вспоминать поединок с Фьюри, он очень опасно выходил из клинчей, задевал вас локтями. Почему вы об этом не сигнализировали рефери?

- Фьюри — грязный боксер. Мне говорили: ударь его в ответ так же, но я отвечал, что просто не могу этого сделать. Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься. Наверное, рефери для этого и есть на ринге, чтобы наблюдать. И следить за тем, чтобы поединок проходил по правилам.