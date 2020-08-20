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Александр Поветкин — Диллиан Уайт: видеотрансляция боя — 22 августа

17:30
Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Фото Reuters
Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Фото Reuters
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22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна состоится бой в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в поединке за звание временного чемпиона мира.

Бой изначально должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет трансляцию поединка между Поветкиным и Уайтом в ночь с 21 на 22 августа. Начало — 00.15 (мск).

40-летний Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Видеотрансляция боя Поветкин — Уайт

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