22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна состоится бой в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в поединке за звание временного чемпиона мира.

Бой изначально должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет трансляцию поединка между Поветкиным и Уайтом в ночь с 21 на 22 августа. Начало — 00.15 (мск).

40-летний Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Видеотрансляция боя Поветкин — Уайт